Bình Định: Nhiều tàu thuyền bị sóng đánh chìm

Tỉnh Bình Định xuất hiện mưa to, gió lớn, nhiều tàu thuyền bị sóng đánh chìm, thiệt hại hàng tỉ đồng.



Phú Yên: Mưa to, sóng lớn khiến 40 tàu cá bị chìm, không có thiệt hại về người

Nhiều tàu thuyền bị sóng lớn đánh chìm, hư hỏng.

Sóng lớn khiến nhiều tàu thuyền trên địa bàn xã Nhơn Lý bị sóng đánh hư hỏng.





Từ đêm ngày 30 đến ngày 31.3, tỉnh Bình Định xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình 85mm. Tại địa bàn xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), sóng lớn kèm gió giật mạnh đã làm 32 tàu cá, 16 thuyền thúng và 2 ca nô neo đậu tại xã Nhơn Lý bị lật úp.



Ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Lý (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết sau khi sóng giảm, mưa tạnh, chính quyền xã Nhơn Lý và các lực lượng chức năng đã vận động ngư dân đưa các ghe, thuyền đánh cá đi trú ẩn ở những nơi an toàn hơn. Ước tính thiệt hại khoảng 3 tỉ đồng.





Chính quyền xã Nhơn Lý đã vận động ngư dân đưa các ghe, thuyền đánh cá đi trú ẩn ở những nơi an toàn.



TP. Quy Nhơn đã thông báo quyết định cấm hoạt động tắm biển tại khu vực trung tâm TP. Quy Nhơn, các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải; đồng thời cử lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ để kịp xử lý các tình huống phát sinh.



Ngoài ra, lúc 9h15 cùng ngày, tàu hàng Đức An 88/09 người, quốc tịch Việt Nam đang hoạt động ngoài khơi vùng biển Bình Định bị nước vào mũi tàu làm tàu chìm. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã hỗ trợ đưa tàu vào khu vực Hải Minh an toàn. Rất may không có thiệt hại về người.



Theo DIỄM PHÚC (LĐO)