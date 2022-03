'Bêu xấu lãnh đạo' Quảng Trị trên Facebook: Viện KSND đề nghị án tù 3 bị cáo

Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Dũng 12 - 15 tháng tù giam; Thy 9 - 12 tháng tù giam; Huy cải tạo không giam giữ 9 - 12 tháng trong vụ án "bêu xấu lãnh đạo tỉnh".





Sáng 31.3, TAND tỉnh Quảng Trị tiếp tục xét xử 3 bị cáo: Lê Anh Dũng (57 tuổi, trú tại TP.HCM; làm kinh doanh), Phan Bùi Bảo Thy (51 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng; cựu nhà báo), Nguyễn Huy (45 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị; cựu cán bộ Công an, công tác tại Công an tỉnh Quảng Trị) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân".



Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã trình bày bản luận tội, khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo hoàn toàn có căn cứ, đúng người đúng tội.



Từ đó, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng 12 - 15 tháng tù giam; bị cáo Thy 9 - 12 tháng tù giam; bị cáo Huy cải tạo không giam giữ 9 - 12 tháng.





3 bị cáo tại phiên tòa sáng nay (31.3), từ trái qua: Phan Bùi Bảo Thy, Lê Anh Dũng, Nguyễn Huy. Ảnh: Thanh Lộc



Tuy nhiên, trong phần bào chữa, bị cáo Dũng (được cho là bị cáo đầu vụ) và luật sư bảo vệ cho bị cáo này cho rằng, bị cáo không phải là chủ tài khoản những Facebook đăng tải các bài viết; không phải là người đăng tải các bài viết; chỉ chuyển các bài viết cho các trang Facebook. Việc chuyển các bài viết chỉ là trao đổi riêng tư.



Trong khi đó, theo cáo trạng, xuất phát từ “bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực”, từ ngày 28.4.2020 - 1.2.2021, 3 bị cáo: Dũng, Thy, Huy đã tập hợp thông tin, đăng tải trên các tài khoản Facebook, fanpage nhiều bài viết nói xấu, bôi nhọ một số lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, xuyên tạc tình hình nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, bị cáo Thy biên tập 53 bài, bị cáo Huy biên tập 26 bài và các bài viết được gửi cho bị cáo Dũng để đăng trên các tài khoản Facebook. Hành vi của 3 bị cáo gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Chiều nay (31.3), phiên tòa tiếp tục.

