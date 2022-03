Bắt giữ ôtô chở nhiều khẩu súng

Công an TP Huế đã bắt giữ ôtô chở nhiều hàng cấm, trong đó có 10 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, một súng bắn điện.





Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 17-3 xác nhận đang tạm giữ nhiều mặt hàng cấm trong đó có súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm được phát hiện trên một ôtô.



Trước đó, vào sáng ngày 10-3, tại đường QL1 tránh TP Huế, đoạn gần cầu Tuần, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP Huế phát hiện ôtô BKS 89H-003.50 do Trần Đình Vượng (SN 1983; ngụ huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển bị nghi vấn vận chuyển hàng cấm.



Những khẩu súng đồ chơi được phát hiện trên xe.



Công an ngay lập tức tiến hành kiểm tra các mặt hàng được chở trên xe. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện xe chở các mặt hàng cấm, gồm 10 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, một súng bắn điện, 124 cái thuốc lá điện tử, một bộ máy thuốc lá điện tử, 4 chai tinh dầu thuốc lá điện tử, 12 bao xì gà các loại.



Bên cạnh tạm giữ những mặt hàng cấm, lực lượng công an cũng phát hiện nhiều lô hàng không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ như kit test Covid-19, mỹ phẩm, linh kiện điện thoại, thực phẩm chức năng, áo quần, dày dép…

Theo QUANG NHẬT (NLĐO)