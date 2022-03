Bắt Chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ.





Cơ quan Công an thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hoàng. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)



Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sáng 22/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1983, hộ khẩu tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (thường trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ để mở rộng, điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.



Cũng trong sáng 22/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp khám xét nơi ở và phòng làm việc của Nguyễn Tấn Hoàng ở Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (Đặng Thai Mai, phường Quản An, quận Tây Hồ) đã thu giữ nhiều tư liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.



Trước đó, ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ.



Bốn đối tượng gồm Tân Tú Hải, sinh năm 1961, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Tổng giám đốc Công ty; Đặng Quang Tuấn, sinh năm 1971, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty; Phan Việt Anh, sinh năm 1976, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty và Chu Thị Ngọc Ngà, sinh năm 1962, trú tại quận Từ Liêm, Hà Nội, Trưởng Ban kiểm soát công ty.



Các bị can đều bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015 liên quan đến dự án Khu đô thị mới Quế Võ (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ làm chủ đầu tư.



Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)