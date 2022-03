Bắt 2 thanh niên lừa bán kit test chiếm đoạt 300 triệu ở Quảng Ngãi

Hai thanh niên mua sim rác, tạo facebook để rao bán kit test COVID-19, sau khi người mua chuyển tiền thì cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.



Bình Dương tạm giữ đối tượng lừa bán kit xét nghiệm Covid-19

Thanh niên mua sim rascc, tạo facebook để rao bán kit test COVID-19 chiếm đoạt tài sản nhiều người. Ảnh: Công an

Ngày 19.3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa bắt giữ Hồ Văn Trí (25 tuổi) và Hồ Đắc Thắng (26 tuổi, cùng trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức rao bán kit test nhanh COVID-19 trên mạng xã hội.



Theo hồ sơ vụ việc, ngày 8.3, Trí và Thắng mua sim rác, tạo các tài khoản Facebook để rao bán kit test nhanh COVID-19.



Ai có nhu cầu mua thì phải chuyển khoản trước. Sau khi nhận được tiền, Trí và Thắng không chuyển hàng cho người mua.



Tại cơ quan công an, Hồ Đắc Thắng khai nhận sau khi tạo tài khoản Facebook, vào trang thiết bị y tế Đà Nẵng để tìm kiếm người mua và người bán. Sau khi người mua hàng chuyển tiền xong thì Trí và Thắng xóa tin nhắn, xóa tài khoản Facebook, vứt sim điện thoại để cắt liên lạc.



Cả hai thực hiện trót lọt 7 vụ lừa đảo với cùng thủ đoạn trên, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được, cả hai dùng vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bài trên mạng.



Vụ việc đang được Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng.





