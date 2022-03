Bà Rịa - Vũng Tàu: Phát hiện "ổ" xăng dầu không có nguồn gốc xuất xứ

Công an phát hiện cơ sở dịch vụ rửa xe do bà Vũ Thị Mai có số lượng xăng dầu lớn nhưng bà Mai không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 21/3, Công an TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị hiện đang củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ một vụ mua bán xăng dầu không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ vừa phát hiện trên địa bàn.

Cơ sở của bà Vũ Thị Mai có nhiều can đựng xăng, dầu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, từ nguồn tin báo của người dân, ngày 17/3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế - ma túy, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Tân Phước đã tiến hành kiểm tra cơ sở dịch vụ rửa xe do bà Vũ Thị Mai (SN 1981, ở khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước) làm chủ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện nhân viên của bà Mai đang bơm xăng từ các can nhựa loại 30 lít lên xe bồn mang biển kiểm soát 72C - 045.20. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong và phía sau cơ sở có nhiều bồn, thùng phuy, can nhựa chứa dầu, nhớt, xăng.

Công an kiểm tra cơ sở của bà Vũ Thị Mai. Ảnh: Công an cung cấp

Tại thời điểm kiểm tra, bà Mai không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số xăng, dầu, nhớt lưu trữ tại cơ sở. Lực lượng công an đã tiến hành niêm phong xe bồn trên, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan lấy mẫu các loại chất lỏng trong bồn chứa, can nhựa, xe bồn để giám định, phục vụ điều tra.