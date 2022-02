Xác định danh tính tài khoản Facebook dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác định Trần Quang Thái dùng tài khoản Facebook Thái Hoàng đăng tải nội dung đe dọa lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi và dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Nội dung status dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trên Facebook. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp

Chiều 22.2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận đã xác định được danh tính tài khoản Facebook đăng tải nội dung đe doạ, khủng bố lực lượng Công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, tháng 10.2021, Lê Văn Quân (33 tuổi, ngụ xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Quân để điều tra về tội danh làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau đó, tài khoản Facebook Thái Hoàng đăng tải các bài viết có nội dung đe dọa, khủng bố lực lượng công an và cá nhân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Qua xác minh, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định chủ tài khoản là Trần Quang Thái (34 tuổi, thường trú thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Theo đó, năm 2018, Thái bị Lê Văn Thương (người bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi truy nã về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân) lôi kéo tham gia tổ chức phản động khủng bố lưu vong “Triều Đại Việt”. Năm 2020, Thái theo vợ ra nước ngoài định cư.

Ngoài dọa bắn Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Thái còn lập 5 tài khoản Facebook khác để chống phá nhà nước Việt Nam trên không gian mạng.