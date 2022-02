Tìm thấy thi thể hành khách cuối cùng trong vụ lật ca nô tại Hội An

Vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 28/2, tổ công tác của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khi rà soát khu vực khe đá ven bờ biển Cửa Đại đã phát hiện thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ ca nô bị chìm tại Hội An, Quảng Nam, tiến hành cứu vớt và đưa về bờ.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tập trung tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trong vụ lật ca nô tại Quảng Nam. Ảnh: Tấn Nguyên

Như tin đã đưa, tàu khách QNa 1152 do ông Lê Sen, sinh năm 1970, trú tại Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam làm thuyền trưởng, trên tàu có 39 người xuất phát tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm lúc 13 giờ 45 phút ngày 26/2/2022, khi hành trình đến vị trí cách trạm Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam khoảng 2 hải lý về hướng đông thì bị chìm.

Thời tiết khu vực tàu khách gặp nạn diễn biến xấu do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, sóng cao từ 2-3m; gió đông bắc cấp 5-6, giật cấp 7.

Tại khu vực, công tác tìm kiếm cứu nạn đã được triển khai khẩn trương, tích cực với sự tham gia của nhiều lực lượng phương tiện, bao gồm: tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 412, SAR 274 đóng tại Đà Nẵng, tàu CSB 4037, 5 ca nô, 1 xuồng cao-su của Biên phòng, 3 ca nô công an, 2 ca nô của dân quân và quân sự, 10 tàu doanh nghiệp và 13 tàu cá ngư dân.

Ngoài ra 2 trực thăng của lực lượng không quân cũng được điều động ngay để rà soát từ trên cao. Kết thúc ngày 26/2, tại hiện trường còn 4 nạn nhân mất tích.

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, vào lúc rạng sáng ngày 27/2, 2 thi thể không mặc áo phao trôi dạt vào gần bờ đã được phát hiện.

Lực lượng cứu nạn đã triển khai xác định vị trí xác tàu và tiến hành tìm kiếm dưới mặt nước, đến 23 giờ 15 phút ngày 27/2, lực lượng tại hiện trường đã phát hiện thêm 1 thi thể còn mắc kẹt trong tàu.

Tại hiện trường, tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 412; SAR 274 và tàu CSB 4037 thực hiện tìm kiếm trên khu vực trải dài dọc ven bờ biển, mở rộng từ khu vực Cửa Đại. Các tàu tìm kiếm cứu nạn đã triển khai hạ xuống, rà soát khu vực ven bờ biển và có địa hình hiểm trở mà tàu thuyền không thể ra vào.

Vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 28/2, tổ công tác của Trung tâm trong quá trình rà soát khu vực khe đá ven bờ biển Cửa Đại đã phát hiện thi thể nạn nhân cuối cùng, tiến hành cứu vớt và đưa về bờ.

Kết quả đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu sống 22 người, tìm thấy 17 người tử vong (tổng cộng toàn bộ 39 người) trong vụ việc chìm tàu QNa 1152.