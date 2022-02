Tháng 4-2022, khởi công cải tạo khu vực Hồ Con Rùa

Quận 3 đang khẩn trương tiến hành các đầu việc để cải tạo nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực Hồ Con Rùa bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Chiều 18-2, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với quận 3 về duyệt công tác kế hoạch năm 2022.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận 3 Võ Văn Đức đã thông tin nhiều đầu việc quan trọng mà địa phương thực hiện trong năm 2022. Trong đó có việc khẩn trương thực hiện cải tạo vỉa hè khu vực Hồ Con Rùa (một địa điểm được giới trẻ thành phố yêu thích – PV).

Khu vực Hồ Con Rùa có tên chính thức là Công trường Quốc tế, là nút giao của các đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần (quận 3), một địa điểm được giới trẻ rất yêu thích. Ảnh: Hoàng Triều

Theo ông Võ Văn Đức, UBND TP HCM đã chấp thuận chủ trương cho phép quận 3 cải tạo nâng cấp vỉa hè xung quanh khu vực Hồ Con Rùa bằng nguồn vốn xã hội hóa.

"Hiện quận đang khẩn trương tiến hành các đầu việc để có thể khởi công cải tạo Hồ Con Rùa vào tháng 4 hoặc sớm nhất có thể" – Chủ tịch UBND quận 3 thông tin.

Trước đó, UBND quận 3 có văn bản trình UBND TP HCM về việc xin chủ trương cải tạo, nâng cấp vỉa hè khu vực Hồ Con Rùa bằng nguồn vốn xã hội hóa với số tiền 50 tỉ đồng.

Vỉa hè khu vực này sẽ được lát đá hoa cương (granite), có hạng mục dẫn hướng cho người khuyết tật tiếp cận, sử dụng; có vạch cho người đi bộ sang đường và hình thành điểm dừng, đỗ xe buýt. Các bồn cây trên vỉa hè cũng được thay thế bằng đá granite.

Phạm vi thực hiện là vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch, vỉa hè đường Trần Cao Vân, vỉa hè đường Võ Văn Tần, vỉa hè vòng xoay Công Trường Quốc Tế. Tổng chiều dài vỉa hè 750m, bề rộng sẽ từ 5,7 đến 6m.

Chủ tịch UBND quận 3 Võ Văn Đức cho biết quận sẽ khởi công việc cải tạo nâng cấp vỉa hè khu vực Hồ Con Rùa vào tháng 4-2022

Cải tạo lại vỉa hè khu vực Hồ Con Rùa là một phần trong đề án cải tạo, xây dựng khu vực xung quanh Hồ Con Rùa thành phố đi bộ mà quận 3 đã lên ý tưởng từ cuối năm 2020. Trải qua hơn 1 năm, đề án này vẫn chưa trở thành hiện thực bởi nhiều yếu tố, trong đó có ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Để ý tưởng về phố đi bộ Hồ Con Rùa thành hiện thực cần sự vào cuộc đồng bộ từ các sở, ngành. Bởi hiện nay, khu vực vỉa hè là do quận 3 quản lý, lòng đường do Sở GTVT chịu trách nhiệm, các hạng mục bên trong hồ do Sở Xây dựng quản lý.

Nhiều kiến nghị gửi lên lãnh đạo thành phố Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận 3 Võ Văn Đức đã đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung. Theo đó, quận 3 kiến nghị UBND TP HCM chấp thuận chủ trương cho phép quận thực hiện song song việc điều chỉnh tổng thể đồ án Quy hoạch chung xây dựng quận 3 tỉ lệ 1/5000 và các đồ án Quy hoạch chi tiết (Quy hoạch phân khu) tỉ lệ 1/2000 nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Đối với chương trình cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới thay thế chung cư cũ, quận 3 kiến nghị UBND TP HCM xem xét bán các phần diện tích nhà sử dụng chung cho nhà đầu tư khi đã hoàn tất 100% việc chuyển đổi từ hình thức đa sở hữu sang 1 chủ sở hữu các căn hộ chung cư, đồng thời có cơ chế giao đất đối với phần đất có quyền sử dụng chung thuộc chung cư. Về dự án "Bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm Bến Thành - Tham Lương (tuyến metro số 2) trên địa bàn, quận 3 kiến nghị UBND thành phố, Thanh tra thành phố sớm có ý kiến kết luận về thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ di dời tái định cư tại dự án; UBND thành phố sớm có văn bản phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường trong dự án để quận 3 có cơ sở ban hành Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án bồi thường; Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận có đủ điều kiện để thực hiện chi trả, giải ngân vốn được giao. Quận 3 cũng kiến nghị cho phép quận thực hiện thí điểm quy hoạch một số điểm làm bãi đậu xe có thu phí.