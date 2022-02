Quảng Nam: Giả làm khách, trói nạn nhân trong phòng vệ sinh cướp tiền, vàng

Phát hiện một phụ nữ ở công ty một mình, hai thanh niên giả làm khách rồi dùng dao khống chế, trói nạn nhân trong phòng vệ sinh để cướp tiền, vàng.





Ngày 16.2, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết: đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hiền (18 tuổi, ở xã Bình Định Bắc, H.Thăng Bình). Đồng thời, đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi cướp tài sản.





Trần Văn Hiền làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: C.X





Trước đó, ngày 27.12.2021, Hiền cùng với Lê Ngọc Nên (27 tuổi, ở H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) chạy xe máy trên Quốc lộ 1. Khi đến xã Bình Nguyên (H.Thăng Bình), thì phát hiện Công ty thiết bị vệ sinh Trung An vắng người nên giả làm khách vào mua hàng.



Lúc này, bà V.T.D.H (42 tuổi, nhân viên cửa hàng) bị Hiền và Nên dùng dao khống chế, đưa vào nhà vệ sinh trói bằng dây thun đã chuẩn bị sẵn.



Cả 2 yêu cầu bà H. chỉ nơi cất tiền của công ty, lấy đi 200.000 đồng, một nhẫn và một dây chuyền vàng. Sau khi gây án, cả 2 để mặc nạn nhân rồi đóng cửa phòng vệ sinh, lên xe máy bỏ trốn.



2 Lê Ngọc Nên tham gia vụ trói người phụ nữ để cướp tiền, vàng. Ảnh: C.X



Nhận tin báo, Công an H.Thăng Bình đã khám nghiệm hiện trường, làm việc với bị hại. Lực lượng chức năng xác định Hiền và Nên gây ra vụ án nói trên.



Ngày 15.2, khi Hiền đang lẩn trốn ở nhà tại xã Bình Định Bắc, thì lực lượng chức năng Công an H.Thăng Bình ập vào bắt giữ.



Riêng Nên đang bị Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giam trong vụ án khác.



Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Mạnh Cường (TNO)