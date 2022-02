Quảng Nam: Dùng tàu giã cào tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ lật ca nô

Sáng nay (27.2), lực lượng chức năng sử dụng tàu giã cào để tìm kiếm 4 du khách mất tích trong vụ lật ca nô du lịch tại biển Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) khiến 13 người tử vong.

Bộ Công an điều tra vụ tai nạn

Tối ngày 26.2, đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường vụ lật ca nô du lịch chở 36 du khách tại biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) khiến 13 người tử vong và 4 người vẫn đang mất tích.

Người nhà các nạn nhân mất tích và người dân địa phương thắp hoa đăng cầu nguyện tại bãi biển Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam). Ảnh: Huy Đạt

Báo cáo tại cuộc họp, thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, ngay sau khi sự việc chìm ca nô ở biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) xảy ra, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương cứu hộ cứu nạn các nạn nhân. Bên cạnh đó, khẩn trương xác minh thông tin về nạn nhân để thông báo về gia đình.

“Đây là vụ tai nạn rất thương tâm, chính vì thế, công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng điều tra làm rõ vụ việc. Ngoài ra, rà soát hết tất cả các bến bãi, các loại phương tiện để đảm bảo an toàn trong thời gian tới, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự”, thiếu tướng Trung thông tin.

Theo đại diện Cục CSGT, hiện Bộ Công an đã cử đoàn công tác của Bộ do Cục CSGT chỉ huy, đã có mặt tại hiện trường phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Khuất Việt Hùng đã gửi lời chia buồn đến gia đình có người bị chết và mất tích trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại. Đồng thời, động viên các lực lượng và người dân cố gắng tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

“Ca nô bị chìm có đặc biệt là đi nhanh, tương đối an toàn. Nhưng khi bị lật thì sẽ rất khó thoát. Vụ việc xảy ra rất đau xót, chính vì thế bên cạnh tìm kiếm người mất tích thì phải động viên gia đình có người thân bị chết và mất tích. Sớm xác minh đầy đủ thông tin nhân thân của nạn nhân để đưa các nạn nhân về với gia đình”, ông Hùng chia sẻ.

Theo ông Hùng, bên cạnh các lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích, cần huy động những tàu cá của các ngư dân hỗ trợ tìm kiếm.

Ông Khuất Việt Hùng (trái), Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có mặt tại bãi biển Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam). Ảnh: Huy Đạt

Huy động tàu giã cào tìm kiếm vào ngày mai

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, tối 26.2, chỉ còn 2 tàu SAR 212, SAR 274 và tàu Cảnh sát biển 2 đủ điều kiện, được tiếp tục tham gia cứu nạn. Các tàu cá, ca nô khác không đủ điều kiện đã được yêu cầu tạm ngừng, tiếp tục tham gia công tác tìm kiếm vào sáng mai.

Thông tin về tính pháp lý của thuyền trưởng và phương tiện gặp tai nạn chiều nay, đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng - tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam thông tin: “Phương tiện QNa1152 có đăng kiểm đến 2023. Thuyền trưởng Lê Sen đủ điều bằng cấp vận hành tàu du lịch”.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ huy động tàu giã cào của người dân tham gia tìm kiếm 4 người mất tích. Ảnh: Huy Đạt Người dân cầu nguyện tại bãi biển Cửa Đại (TP.Hội An) lúc 22 giờ 30 phút đêm 26.2. Ảnh: Huy Đạt

Về công tác phối hợp tìm kiếm, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã mở rộng phạm vi tìm kiếm ở bờ biển các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình.

Cũng theo phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, sáng nay (27.2) lực lượng chức năng sẽ huy động toàn bộ các tàu câu kiều, tàu giã cào để toàn lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

“Tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng công an dùng các biện pháp nghiệp vụ để bảo quản thi thể của các nạn nhân. Đảm bảo đủ thời gian cho thân nhân gặp mặt lần cuối. Đây là nỗi đau rất lớn cho người nhà các nạn nhân, cũng như tỉnh Quảng Nam”, ông Bửu chia sẻ.