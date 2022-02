Nữ tiếp viên karaoke bị đồng nghiệp đâm chết

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke đã tử vong do vết thương quá năng, mất nhiều máu.





Sáng 10-2, cơ quan chức năng ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã bàn giao thi thể nạn nhân N.T.T.T. (28 tuổi; ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để gia đình đưa về quê lo mai táng.





Bị đâm, T. ngồi gục tại ghế đá, sau đó tử vong khi được đưa đi cấp cứu



Nạn nhân là nhân viên phục vụ quán karaoke An Khang ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.



Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 9-2, T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi dẫn đến xô xát với một người tên Chúc - đồng nghiệp làm chung tại quán karaoke. Sau đó, Chúc dùng dao đâm vào người T.



Phát hiện sự việc, những người có mặt tại hiện trường đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nghiêm trọng, mất nhiều máu nên T. đã tử vong.



Sau vụ việc, Chúc đã bị công an tạm giữ, lấy lời khai để tiếp tục điều tra.



