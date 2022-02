Ngoài Tân Việt Phát 2, 8 dự án khác ở Bình Thuận từng được Bộ Công an vào cuộc là dự án nào?

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận



Sau khi bắt giam các bị can trên, C01 đã có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị cung cấp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, sở hữu nhà đứng tên các bị can nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành của Bình Thuận vừa bị khởi tố như: Bị can Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và những bị can vừa bị bắt giam.