Nghệ An: Cháu bé 10 tuổi tử vong bất thường

Chiều 10-2, ông Vũ Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ một cháu bé 10 tuổi trên địa bàn tử vong bất thường.





Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 9-2, khi đi ăn giỗ về, vợ chồng anh T.Đ.T. (xóm Tân Tiến, xã Quỳnh Bảng) bàng hoàng phát hiện con trai là cháu T.T.Đ. (10 tuổi) đã ngừng thở với một số dấu hiệu bất thường trong nhà, bên cạnh có một sợi dây.



Ngay lập tức, vợ chồng anh T. đã hô hoán hàng xóm và đưa cháu Đ. đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, cháu Đ. được xác định đã tử vong trước đó.



Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Quỳnh Lưu, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Ông Vũ Văn Dương cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, có thể cháu Đ. tử vong do khi ở nhà, cháu chơi trò chơi trèo lên cao cột dây và bị ngã.



Theo DUY CƯỜNG (SGGPO)