Lời khai của kẻ nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang

Nghi vợ mình đang đi làm ở TP HCM ngoại tình, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông khiến bé tử vong.





Sáng 17-2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Viên (SN 1992, ngụ thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người. Viên là kẻ đã nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang khiến cháu bé tử vong.



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam, tại cơ quan điều tra, Viên khai rằng y gọi điện cho vợ đang ở TP HCM nhưng vợ không nghe máy nên nảy sinh ghen tuông, nghi vợ ngoại tình. Bức xúc trước việc đó, người này đã bồng con gái ném xuống sông.



Trần Văn Viên tại cơ quan công an.



Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết thêm khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-2, Viên từ nhà mình ở thôn Đông Tuần đến nhà vợ cùng thôn để nói chuyện với mẹ vợ.



Trong quá trình nói chuyện, Viên đã nảy sinh ý định giết con gái ruột mình đang ở nhà mẹ vợ. Sau đó, Viên bồng bé đi từ nhà vợ mình xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông. Ném xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ mình và bị công an xã khống chế ngay sau đó.



Nghi phạm Trần Văn Viên được dẫn giải đến vị trí ném con của mình xuống sông để thực nghiệm hiện trường.



Trưa 17-2, Công an tỉnh Quảng Nam đã dẫn giải Trần Văn Viên đi thực nghiệm hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải), nơi nghi phạm này ném con của mình xuống sông Trường Giang.





Thực nghiệm hiện trường vụ bé gái 5 tuổi bị ném xuống sông



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 phút tối 16-2, Viên bồng con gái là cháu Trần Lê Yến Vy (SN 2017) ném xuống sông Trường Giang. Đến khoảng 0 giờ 15 phút, thi thể cháu bé được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy cách nơi cháu bé bị ném xuống sông khoảng 100 m.



Theo Tr.Thường (NLĐO)