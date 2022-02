Khởi tố vụ TGĐ Cty BĐS lập dự án ma lừa đảo chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand – Chi nhánh Bình Dương.





Ngày 13.2, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand – Chi nhánh Bình Dương.



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tìm thêm bị hại, người có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.



Theo điều tra, Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand – Chi nhánh Bình Dương (có trụ sở trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.



Tháng 3.2019, ông Hưng thành lập Chi nhánh Công ty tại Bình Dương và giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand – Bình Dương để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của các khách hàng ở tỉnh Bình Dương.



Năm 2019, Công ty KingLand mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích 45.232,5 m2 tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.



Tuy nhiên, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án Khu nhà ở/khu dân cư, thì Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là Khu nhà ở Kingland Home City 5.



Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên công ty tìm khách hàng, giới thiệu dự án trên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương xây dựng dự án nhà ở, phê duyệt 1/500, pháp lý đầy đủ, hiện công ty đang thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.



Với hình thức này, Công ty KingLand chi nhánh Bình Dương đã thu tiền của 49 người với tổng số tiền khoảng 12,9 tỉ đồng. Sau đó không bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.



Ngày 21.10.2021, UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xác định trên địa bàn huyện Dầu Tiếng không có dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5. Hiện trạng sử dụng các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422 tờ bản đồ số 45 tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương là đất trống, chỉ có cây cỏ hoang dại tự mọc.



Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)