Đồng Nai: Triệt phá đường dây mua bán chất ma túy, bắt 19 đối tượng, thu nhiều vũ khí "nóng"

Ngày 14.2, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đã bao vây bắt thành công 19 đối tượng đang có hoạt động mua bán trái phép ma tuý tại nhà riêng của Phạm Bá Tú (36 tuổi, ngụ Thanh Hoá).



Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý bị bắt giữ. Ảnh: CA ĐN



Tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Bá Tú tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, công an phát hiện 5 gói nylon màu trắng và 9 đoạn ống nhựa, bên trong đều chứa ma túy dạng tổng hợp (ma túy đá) và heroin (tổng trọng lượng khoảng 8,37g ma túy). Đồng thời, cơ quan công an còn phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng, chia nhỏ ma túy và nhiều vũ khí "nóng" tại nơi ở của Tú.



Qua đấu tranh, công an xác định, Tú là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và giúp sức cho Tú còn có Nguyễn Hữu Toàn (36 tuổi, ngụ xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc). Toàn thường xuyên lui tới nhà Tú để lấy ma túy và đi giao cho các con nghiện.



Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Theo HÀ ANH CHIẾN (LĐO)