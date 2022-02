Diễn biến mới vụ cháy chung cư Carina ở TP HCM khiến 13 người chết

Sau gần 4 năm xảy ra vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người chết, cơ quan chức năng đã xác định thiệt hại và truy tố hai người.





Ngày 16-2, VKSND TP.HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang TAND TP HCM để xét xử vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra tại chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt, quận 8, TP HCM) làm 13 người chết, 60 người bị thương.



Trong vụ án này, VKSND TP HCM truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, Giám đốc Công ty Hùng Thanh) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985, nguyên Trưởng Ban quản lý Chung cư Carina) về tội danh trên.



Chung cư Carina lúc xảy ra vụ cháy.



Theo cáo trạng, thiệt hại của vụ án là 500 xe máy bị cháy, 81 ô tô và 5 xe đạp hư hỏng nặng. Kết luận giám định xác định thiệt hại khoảng 4.000 tỉ đồng, tuy nhiên đa số thiệt hại đã được chủ đầu tư (công ty Hùng Thanh) và người bị hại thỏa thuận bồi thường. Một số yêu cầu bồi thường chưa thỏa thuận được sẽ được giải quyết trong quá trình đưa vụ án ra xét xử.



Cáo trạng của VKSND TP HCM thể hiện, khoảng 19 giờ 12 phút ngày 22-3-2018, anh Đặng Ngọc Lâm (SN 1992, quê Lâm Đồng; ngụ block A, chung cư Carina) chạy xe máy Attila Victioria về để ở tầng hầm block A.



Đến 1 giờ 15 phút hôm sau, tia lửa xuất hiện lại khu vực để chân xe của anh Lâm, sau đó có khói và lửa nhỏ. Đến 1 giờ 18 phút, khói và lửa phát ra phía trước đầu xe rồi bùng lên dữ dội.



Hai phút sau, lửa bùng lên cao ngang ống thông gió ở tầng hầm. Đến 1 giờ 23 phút, hệ thống chiếu sáng tầng hầm bị tắt, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi nhiều xe máy, ôtô.



Luồng khí nóng, độc luồn theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư. Do hệ thống PCCC không kịp thời báo cháy, chữa cháy tự động nên đã dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.



Vụ cháy đã làm 13 người tử vong, 60 người bị thương; 492 xe máy bị thiêu rụi, 81 ôtô và 5 xe đạp hư hỏng. Chủ đầu tư đã thỏa thuận bồi thường cho các chủ phương tiện và không có khiếu nại. Tổng số tiền mà Công ty Hùng Thanh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, viện phí cho nạn nhân và thiệt hại tài sản là hơn 102 tỉ đồng.



Công an TP HCM kết luận đây là vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" do Tùng và Tuấn biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Carina đã bị hỏng, không hoạt động nhưng không kịp thời kiến nghị thay thế, sửa chữa, khắc phục. Hậu quả, khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống PCCC không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả, gây ra vụ cháy với thiệt hại lớn.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)