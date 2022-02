Đi chơi xuân trên hồ thủy lợi bị lật xuồng, 1 người chết đuối

Sáng 4/2, thông tin từ chính quyền xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết, tại hồ thủy lợi Sông Móng nằm trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn lật xuồng làm 1 người chết đuối, 3 người được cứu sống.



Hiện trường vụ lật xuồng tại hồ thủy lợi Sông Móng, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).



Thông tin ban đầu, vào chiều 3/2 (mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022) tại khu vực hồ Sông Móng thuộc xã Hàm Thạnh, anh Trần Hoài Thương, sinh năm 2003, trú Cà Mau cùng nhóm bạn rủ nhau ra bờ hồ phía thượng nguồn để chơi Tết. Sau đó, Thương cùng 3 người bạn trong nhóm dùng xuồng gỗ để ở bờ hồ chèo ra chụp ảnh.



Do không quen điều khiển nên xuồng bị lật cả bốn người rơi xuống nước. Phát hiện vụ việc, một số người trên bờ đã lao xuống hồ bơi ra vị trí xuồng bị lật cứu được 3 người, riêng anh Thương bị chìm mất tích.



Sau hơn một giờ tổ chức lặn tìm, thi thể của anh Thương mới được tìm thấy và đưa lên bờ. Nhận được tin báo, công an địa phương đã tới hiện trường xử lý vụ việc.



Theo tìm hiểu, nạn nhân Thương cùng gia đình từ Cà Mau tới huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) làm thuê cho môt nhà vườn thanh long tại địa phương, hoàn cảnh khó khăn. Trước tình cảnh gia đình không đủ chi phí để đưa thi thể anh Thương về quê, một nhóm thiện nguyện tại TP.Phan Thiết đã kêu gọi được hơn 15 triệu đồng hỗ trợ gia đình chi phí đưa nạn nhân về quê mai táng.



Hiện các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Hồ thủy lợi Sông Móng có dung tích hơn 37 triệu mét khối thuộc địa bàn xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam. Người dân trong khu vực gần hồ thường dùng xuồng gỗ để đánh bắt cá.



Với vị trí và cảnh quan đẹp, rất nhiều người đến đây vui chơi thưởng ngoạn, lấy xuồng của người dân chèo ra giữa hồ chơi và cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Gần nhất, vào ngày 16/2/2020, tại hồ này cũng đã xảy ra tai nạn bị lật xuồng làm ba học sinh rơi xuống hồ, trong đó, 1 em tử vong, hai em may mắn bơi được vào bờ.

