Đang chơi bóng, bé trai 5 tuổi bất ngờ ngã xuống tử vong

Trong lúc chơi bóng giữa sân trong thời tiết giá rét, một bé trai 5 tuổi bất ngờ tử vong.





Ngày 7-2, thông tin từ chính quyền xã Trung Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé trai 5 tuổi tử vong khi chơi đùa trên sân bóng.



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6-2, cháu Đ.Q.C. (5 tuổi) cùng anh trai ra sân bóng tại địa phương chơi bóng. Trong khi anh trai cùng nhóm bạn đá bóng, cháu C. chạy theo đá và nhặt bóng cùng nhóm bạn.



Đang chơi đùa, bất ngờ cháu C. ngã xuống sân bóng bất động. Phát hiện sự việc, người dân đã xoa bóp và đưa cháu bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.



Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc thời tiết ở địa phương giá rét, nhiệt độ người trời khoảng 12-14 độ C.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, thi thể cháu đã được gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)