Đà Nẵng: Tự đâm vào dải phân cách cầu Tiên Sơn, nam thanh niên tử vong

Trong lúc qua cầu Tiên Sơn (đoạn thuộc P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), nam thanh niên bất ngờ tông xe máy vào dải phân cách, tử vong tại chỗ, xe máy văng xa hơn 20 m.





Khuya 13.2 trên cầu Tiên Sơn, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông, khi nam thanh niên đâm xe vào dải phân cách, tử vong tại chỗ.





Công an Q.Ngũ Hành Sơn điều tra hiện trường. Ảnh: Văn Tiến



Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, lúc 22 giờ cùng ngày, anh T.Đ.Q (26 tuổi, quê quán Quảng Trị) điều khiển xe máy BS 74F1-365.50 trên cầu Tiên Sơn, hướng từ Q.Hải Châu qua Q.Ngũ Hành Sơn.



Khi vừa sang địa phận P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, anh Q. đâm xe vào dải phân cách giữa đường và ngã xuống, xe máy văng xa khoảng 20m. Người đi đường gọi xe cấp cứu, nhưng anh Q. tử vong tại chỗ.





Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn đang thụ lý làm rõ vụ việc. Theo công an quận này, mặc dù TP.Đà Nẵng đã cải tạo các nút giao thông khu vực, nhưng thời gian qua tại khu vực cầu Tiên Sơn liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông chết người.

Theo Văn Tiến (TNO)