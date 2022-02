Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết lực lượng vũ trang tại Đà Nẵng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương lực lượng vũ trang đã có đóng góp lớn cho TP trong công tác phòng chống dịch Covid-19.





Sáng 1-2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến chúc Tết các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng gồm: Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.



Đại diện lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng cho hay năm 2021, TP gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng các lực lượng vẫn bảo đảm công tác huấn luyện, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh với các thế lực chống phá vừa tích cực tham gia làm nhiệm vụ phòng chống dịch.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết các đơn vị vũ trang tại TP Đà Nẵng vào sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022



Chủ tịch nước đã gửi lời chúc Tết đến các lực lượng vũ trang và biểu dương những nỗ lực của các lực lượng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang của TP Đà Nẵng góp phần cùng hệ thống chính trị hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.



Chủ tịch nước cho rằng Đà Nẵng là một trong những địa phương có thành tích tốt trong công tác chống dịch trong đó có sự đóng góp lớn của lực lượng vũ trang. "Các đơn vị đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các cấp lãnh đạo cần đánh giá để động viên xứng đáng lực lượng vũ trang trong cuộc chiến chống dịch" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.





Chủ tịch nước tặng quà cho Quận ủy, UBND quận Hải Châu



Chủ tịch nước đề nghị các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng tiếp tục học tập, rèn luyện, thấm nhuần các nghị quyết của trung ương, TP trong giai đoạn mới để bảo đảm sự phát triển bền vững của địa phương, của đất nước. Các lực lượng vũ trang phải luôn đề cao cảnh giác, nâng cao nghiệp vụ trước những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.



Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến quận Hải Châu và phường Thuận Phước chúc Tết. Chủ tịch nước khẳng định Hải Châu là đơn vị trung tâm của Đà Nẵng và cần xây dựng mô hình quận văn minh đô thị với những mục tiêu cụ thể. Trong đó, điển hình là xây dựng quận Hải Châu không còn rác, xây dựng hệ thống công dân điện tử, dịch vụ văn minh...



Chủ tịch nước đề nghị quận Hải Châu nghiên cứu các mô hình trên cả nước để xây dựng thành quận văn minh, hiện đại



Theo Chủ tịch nước, quận Hải Châu phát triển thì bộ mặt của TP Đà Nẵng cũng phát triển theo. Chủ tịch nước đề nghị quận Hải Châu cần nghiên cứu các mô hình tốt nhất trong cả nước để xây dựng quận mình thành quận văn minh, hiện đại.

Theo B.Vân (NLĐO)