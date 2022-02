Chìm tàu cá, 4 ngư dân mất tích

Trong lúc di chuyển từ ngư trường Hoàng Sa về bờ cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý về phía tây, vào lúc 2h rạng sáng nay tàu cá QNg 96237 -TS do ngư dân Hàn Minh Trọng, 50 tuổi, ở thôn Đông, An Hải làm chủ, ông Mai Văn Chí 46 tuổi, ở thôn Tây, An Hải làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 lao động bị phá nước và chìm do sóng to gió lớn.

Tàu cá QNg 96237 -TS bị phá nước và chìm do sóng to gió lớn. Ảnh: V.M

Sau khi tàu phá nước, thuyền trưởng tàu cá đã liên lạc với lực lượng chức năng địa phương và cảnh sát biển trạm 2 xin ứng cứu. Vùng 2 CSB đã điều tàu CSB 4003 đang làm nhiệm vụ tại đảo Lý Sơn tiếp cận ứng cứu. Tuy nhiên vì biển động việc tiếp cận tàu cá gặp nạn khó khăn.

Đến rạng sáng 23/2, tàu CSB 4003 đã tiếp cận được 5 ngư dân đi trên 2 thuyền thúng và ứng cứu thành công. Hiện còn 4 ngư dân còn mất tích.

Huyện Lý Sơn và lực lượng CSB đang nỗ lực tìm kiếm các ngư dân mất tích. Vùng biển Lý Sơn đang có gió đông bắc mạnh cấp 7-8 biển động dữ dội nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.