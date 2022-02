Bình Thuận: Dừng các giao dịch tài sản đứng tên 5 nguyên lãnh đạo bị bắt

Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo cho các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tạm dừng các giao dịch tài sản đứng tên của 5 bị can vừa bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20).

Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản, bất động sản phục vụ yêu cầu điều tra vụ án đối với vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, ngày 18.2, nguồn tin cho biết, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa có báo cáo về nội dung này.



Bị can Nguyễn Ngọc Hai được đưa đến trụ sở công an tối 10.2. Ảnh: DT

Theo đó, thực hiện yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã có thông báo đến các văn phòng công chứng trong tỉnh Bình Thuận tạm thời ngăn chặn các giao dịch là tài sản, bất động sản mà 5 nguyên lãnh đạo tại Bình Thuận vừa bị khởi tố, bắt tạm giam đứng tên.

5 bị can là Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch tỉnh; Hồ Lâm - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Nguyễn Thanh Danh - nguyên Phó Giám đốc sở này và Ngô Hiếu Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.



Bên trong dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Ảnh: DT

Trước đó, thực hiện đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận có công văn yêu cầu Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương rà soát các tài sản, bất động sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của 5 bị can trên để cung cấp cho Bộ Công an phục công tác điều tra vụ án này.

Như Lao Động đã đưa tin, chiều 10.2.2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các dấu hiệu sai phạm tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20).



Bị can Lê Nguyễn Thanh Danh bị còng tay di lý lên xe. Ảnh: DT

Trong tối cùng ngày, C01 đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hai, Lương Văn Hải, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh và Ngô Hiếu Toàn. Cả 5 bị can đều bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.