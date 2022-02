Bình Phước: Mâu thuẫn mua bán đất, thuê người chém 2 đối tác giá 300 triệu đồng

4 nghi phạm liên quan đến 2 vụ chém người do mâu thuẫn trong việc mua bán đất đai tại tỉnh Bình Phước vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 21.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Long (51 tuổi), Nguyễn Tất Đạt (37 tuổi, cùng ngụ TX.Phước Long); Phan Viết Chiến (30 tuổi) và Phan Viết Hoàng (25 tuổi, cùng ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra vào cuối năm 2021.

Trước đó, vào ngày 17.12.2021 tại TX.Phước Long và ngày 18.12.2021 tại TP.Đồng Xoài liên tiếp xảy ra 2 vụ chém người gây thương tích. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an TP.Đồng Xoài và Công an TX.Phước Long tiến hành điều tra.



4 nghi phạm (từ trái qua, từ trên xuống) Long, Đạt, Chiến và Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: H.G

Qua truy xét, công an xác định Nguyễn Thành Long, Nguyễn Tất Đạt, Phan Viết Chiến và Phan Viết Hoàng (em trai Chiến) có liên quan đến 2 vụ chém người nêu trên nên tiến hành bắt giữ.

Bước đầu cơ quan công an xác định, trong quá trình mua bán đất, Nguyễn Thành Long có mâu thuẫn với bà Lê Thị Lan (52 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) và ông Nguyễn Ngọc Tám (54 tuổi, ngụ TX.Phước Long) nên nhờ Đạt tìm người giúp để giải quyết mâu thuẫn.

Nhận lời Long, Đạt gọi điện cho Chiến nhờ “cảnh cáo” ông Tám và bà Lan. Sau đó Chiến mượn xe máy rồi gắn biển số giả, mang theo 2 dao tự chế và cùng em trai là Hoàng đến TX.Phước Long chém ông Tám 2 nhát vào vùng vai và lưng. Ngày hôm sau, Chiến và Hoàng tiếp tục đến TP.Đồng Xoài chém nhiều nhát vào chân, tay bà Lan. Sau khi thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, Chiến được Đạt đưa 300 triệu đồng.

Khi biết cơ quan công an đang truy tìm, Chiến cùng em trai lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Ngày 18.2, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Chiến và Hoàng, khi cả 2 đang lẩn trốn tại tỉnh Bến Tre. Tiếp đó, lực lượng công an cũng đã tiến hành bắt giữ Long và Đạt tại TX.Phước Long. Qua làm việc, các nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc mâu thuẫn làm ăn mua bán đất đai, thuê người chém 2 người bị thương đang được Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.