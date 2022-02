Bắt kẻ "nổ" là tướng Quân đội, ﻿﻿lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

“Nổ” là tướng quân đội, có mối quan hệ rộng, Hội đã nhận xin giấy phép xây dựng khách sạn với giá hàng tỉ đồng và “biến mất” sau khi nhận tiền. Đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an Bình Thuận bắt giữ.





Ngày 14.2, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Quốc Hội (sinh năm 1967, ngụ TP.Phan Thiết) khi đang lẩn trốn tại TP.Hồ Chí Minh. Hội là đối tượng đang bị Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Theo hồ sơ, năm 2019, ông N.T.S thông qua giới thiệu đã gặp đối tượng Phạm Quốc Hội để nhờ giúp việc xin giấy phép xây dựng khách sạn tại tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng Hội tự nhận là sĩ quan quân đội, cấp hàm Trung tướng đang công tác tại tỉnh Khánh Hòa và có quan hệ xã hội rộng.



Đối tượng Hội khi bị bắt. Ảnh: CA



Sau khi thoả thuận, Hội nhận giúp xin giấy phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan với tổng chi phí là 3,6 tỉ đồng. Ông S đã 3 lần giao tiền cho Hội với tổng số tiền trên 2,5 tỉ đồng và làm hợp đồng ủy quyền cho đối tượng này đại diện đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm các thủ tục.



Khoảng 3 tháng sau, ông S nhiều lần gọi điện hối thúc tiến độ xin phép xây dựng nhưng không liên lạc được với Hội. Sau khi biết Hội không có mặt tại địa phương, không công tác tại quân đội như đã giới thiệu, ông S đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an tỉnh Bình Thuận.



Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa cán bộ cấp cao của Quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan điều tra, Công an Bình Thuận đã truy tìm và bắt được đối tượng Hội.



Hiện vụ việc đang được PC01 Công an Bình Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-ke-no-la-tuong-quan-doi-lua-dao-chiem-doat-hon-2-ti-dong-1014183.ldo

Theo PHẠM DUY (LĐO)