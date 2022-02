Bắt giữ lái xe gây tai nạn chết người tại Quảng Bình rồi bỏ chạy

Phát hiện chiếc xe ôtô khách gây tai nạn đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành bắt giữ xe và người điều khiển.



Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, vào lúc 14 giờ 19 phút ngày 13/2, tổ tuần tra kiểm soát do đồng chí Trần Chí Dũng, Phó trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát giao thông Bình Định làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 tại Km 1216 Phước Lộc, Tuy Phước, nhận được thông tin của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông báo xe ôtô khách mang biển kiểm soát 37B-02023 gây tai nạn giao thông làm chết người tại địa bàn huyện, xe đang chạy hướng Bắc-Nam, đi vào địa bàn tỉnh Bình Định.



Tổ tuần tra đã báo cáo ban chỉ huy Trạm và lãnh đạo phòng xin ý kiến cho triển khai thực hiện nhiệm vụ truy bắt chiếc xe nêu trên.



Đến khoảng 14 giờ 44 cùng ngày, phát hiện chiếc xe ôtô khách trên đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành bắt giữ xe và người điều khiển theo yêu cầu và thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy để tiếp tục điều tra.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)