Súng bị cướp cò khiến bé gái 4 tuổi tử vong

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Nghệ An khiến một bé gái 4 tuổi bị tử vong do khẩu súng bị cướp cò.





Sáng 23.1, một lãnh đạo xã Liên Thành (H.Yên Thành, Nghệ An), xác nhận một vụ tai nạn do súng cướp cò đã xảy ra tại địa bàn xã này khiến một bé gái 4 tuổi bị tử vong.



Thông tin ban đầu cho biết, trước đó, ngày 22.1, bố bé gái này là anh T.V.T (ngụ xã Sơn Thành, H.Yên Thành) đưa vợ và con về nhà bố mẹ đẻ ở xã Liên Thành chơi. Tại đây, người bác ruột của cháu bé mang một khẩu súng hơi ra kiểm tra và không may súng bị cướp cò khiến viên đạn xuyên trúng vào ngực cháu bé đang chơi cách đó khoảng 20 mét.



Cháu bé ngay sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.



Sau khi sự việc xảy ra, tối cùng ngày, Công an H.Yên Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.



Ông Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền xã đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình cháu bé.

Theo KHÁNH HOAN (TNO)