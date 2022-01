Quảng Nam: Bắn chết một thợ săn vì nhầm tưởng là khỉ

Trong quá trình săn bắn chim trong rừng, một người đàn ông ở Quảng Nam đã bắn chết một thợ săn thuộc nhóm khác vì nhầm người này là khỉ.





Sáng 31.1, Công an H.Nam Giang (Quảng Nam) cho biết cơ quan chức năng đang tạm giữ A Rất Bênh (36 tuổi, ở xã Tà Bhing, H.Nam Giang) để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn chết người. Đồng thời, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người.



Theo thông tin ban đầu, ngày 28.1, A Rất Bênh vào cánh rừng thuộc xã Tà Bhing săn bắn chim. Trong quá trình săn bắn, A Rất Bênh đã dùng súng tự chế bắn nhầm T.Đ.C. (42 tuổi, một người trong nhóm thợ săn khác) vì nhầm tưởng C. là khỉ.



Tiếp nhận thông tin, Công an H.Nam Giang đã có mặt để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.



Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)