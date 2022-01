Phú Yên: Tìm thấy thi thể hai học sinh bị sóng biển cuốn trôi

Trước đó, ngày 14/1, một nhóm 4 học sinh Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi đến tắm biển tại bãi biển Trần Phú, thành phố Tuy Hòa. Không may, hai em H và N đã bị sóng biển cuốn ra xa mất tích.



Phú Yên: Hai học sinh bị sóng biển cuốn trôi mất tích

Khu vực bãi biển đường Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên nơi hai học sinh bị sóng biển cuốn mất tích. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể hai học sinh nam lớp 10A3, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thành phố Tuy Hòa, bị mất tích do sóng biển cuốn vào chiều 14/1.



Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 17/1 lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy thi thể em Đ.H.N, học sinh lớp 10A3, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, tại khu vực bãi biển đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa (cách nơi nạn nhân mất tích khoảng 300m).



Trước đó, sáng 16/1, trong lúc đi đánh cá, ngư dân thành phố Tuy Hòa đã phát hiện thi thể em T.N.D.H (cách bờ biển Tuy Hòa khoảng 10 hải lý) và báo cho các cơ quan chức năng.



Nhận được tin báo Hải đội Biên phòng, Đội cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên đã điều động một tàu tuần tra đưa thi thể em H vào bờ. Thi thể hai em đã được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.



Trước đó, ngày 14/1, một nhóm 4 học sinh Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi đến tắm biển tại bãi biển Trần Phú, thành phố Tuy Hòa. Không may, hai em H và N đã bị sóng biển cuốn ra xa mất tích.

Theo Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)