Phát hiện bất thường trong căn nhà ở Nhà Bè, công an mở rộng điều tra

Kiểm tra căn nhà ở thị trấn Nhà Bè (TP HCM), lực lượng công an phát hiện nhiều sai phạm và đang được mở rộng điều tra.





Ngày 23-1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá đường dây mua bán 23.000 viên tân dược điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc.



Trước đó, các trinh sát Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM cùng nhiều lực lượng khác kiểm tra căn nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè, TP HCM) do Trần Thanh Thảo (SN 1984, quê Bến Tre) làm chủ đã phát hiện nhiều sai phạm.



Lô thuốc không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm hàng hóa



Lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm thu 22.800 viên thuốc tân dược điều trị Covid-19 các loại (1.000 viên thuốc Molnupiravir Capsules MOLNATRIS 200mg Mylan, 2.700 viên thuốc Molnupiravir 800mg Tablest MOLUZEN 800, 2.200 viên Molnupiravir 400mg Capsules MOLUZEN 400, 15.880 viên Molnupiravir Capsules 200mg Molaz, Azista, 1.000 viên Favipiravir Tablets 400mg, feravir-400, XENON).



Theo cơ quan chức năng, một số thuốc bị phát hiện nghi là hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chưa được cấp phép lưu hành. Lô hàng bị phát hiện ghi trên bao bì do Ấn Độ sản xuất có giá trị khoảng 2 tỉ đồng.



Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ việc.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)