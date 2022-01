Ô tô 'điên' tông 2 xe máy rồi lao vào tiệm sơn làm 3 người bị thương nặng

Chiếc ô tô 4 chỗ tông 2 xe máy văng giữa đường và chỉ dừng lại khi lao vào một tiệm sơn. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương nặng.





Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 17/1 trên đường 22 tháng 12 đoạn qua phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Thời điểm trên, xe ô tô mang BKS:51F-018.41 do nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường 22 tháng 12 theo hướng từ quốc lộ 13 đi TP.Dĩ An (Bình Dương).



Sau khi tông xe máy, chiếc ô tô lao vào tiệm sơn

Xe ô tô hư hỏng nặng



Khi xe lưu thông đến đoạn gần ngã 3 giao nhau giữa đường 22 tháng 12 với đường Lê Thị Trung, phường An Phú thì tông trúng xe máy chạy cùng chiều do 1 nam thanh niên điều khiển rồi kéo lê trên đường.



Không dừng lại ở đó, ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè tông trúng 1 xe máy của một cô gái đang đứng mua quần áo, ô tô điên chỉ dừng lại khi lao vào trước cửa hàng sơn sát bên.



Một chiếc xe máy bị kéo lê

Tài xế ô tô bị thương nặng



Vụ tai nạn khiến đôi nam nữ đi trên 2 xe máy và tài xế bị thương, trong đó tài xế nguy kịch. Ghi nhận tại hiện trường, 2 xe máy cùng ô tô nằm trên vỉa hè hư hỏng nặng, nhiều vỏ thùng sơn bị ô tô húc văng.



Nhận tin báo, CSGT TP.Thuận An đã nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường vụ tai nạn.



Theo Hương Chi (TPO)