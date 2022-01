Nhiều cán bộ tỉnh trong đường dây "mua bán tài liệu bí mật nhà nước"

Để thi đạt kết quả cao trong kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở Lạng Sơn, nhiều công chức, viên chức tỉnh này đã thông đồng để tuồn đề thi ra ngoài, sau đó đưa đáp án vào cho những người "mua đề" chép lại.

Ngày 18-1, theo nguồn tin, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội "Mua bán tài liệu bí mật nhà nước", xảy ra tại kỳ thi chuyên viên chính năm 2021 ở Lạng Sơn. Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 5 người là công chức, viên chức địa phương có liên quan đến vụ án.



Theo đó, Liễu Minh Tuấn (SN 1981), là cán bộ Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Lao động việc làm, Bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn cùng một số cán bộ, viên chức đang công tác tại một số sở, ban ngành ở tỉnh và các huyện trên địa bàn tham gia thi chuyên viên chính năm 2021.



Để thi đạt kết quả cao, Tuấn cùng một số người đã móc nối với Đinh Thị Giang (SN 1987), là cán bộ phòng công chức, viên chức và 3 cán bộ khác công tác tại Sở Nội vụ để mua đề thi.



Trong thời gian thi, 4 cán bộ Sở Nội vụ trong Tổ thư ký đã sao chép đề, tuồn tài liệu ra ngoài cho người khác giải đáp án, sau đó đem vào cho nhiều người "mua đề" chờ sẵn trong phòng thi để chép lại. Sự việc bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt quả tang.



Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

