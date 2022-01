Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Côn từ trần ở tuổi 106

Đồng chí Nguyễn Côn, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, từ trần vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 9/1/2022 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau một thời gian lâm bệnh.





Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng hỏi thăm sức khỏe đồng chí Nguyễn Côn hồi năm 2017. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ)



Ngày 9/1, thông tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cho biết đồng chí Nguyễn Côn (sinh năm 1916), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 9/1/2022 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.



Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Nguyễn Côn sẽ được thông báo sau.



Đồng chí Nguyễn Côn quê quán tại Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Tháng 10/1937, đồng chí Nguyễn Côn chính thức vào Đảng.



Đồng chí Nguyễn Côn từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa huyện Thanh Chương; xứ ủy viên xứ ủy Trung kỳ, Ủy viên Thường vụ Khu ủy khu V, Bí thư Ban cán sự Cực Nam Trung Bộ; Phó Tổng Thanh tra, Thứ trưởng Bộ Kiến trúc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Cơ khí và luyện kim; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trưởng đoàn chuyên gia kinh tế và văn hóa của Chính phủ tại Campuchia.



Đồng chí Nguyễn Côn được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng năm 2007; Huân chương Hồ Chí Minh năm 1996; Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng năm 2021.

Theo TTXVN/Vietnam+