Khởi tố Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Phan Mạnh Cường

Ngày 1/1, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin: Ngày 30/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 79/QĐ-CSKT khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước” xảy ra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên năm 2014.

Ông Phan Mạnh Cường bị khởi tố vì sai phạm khi còn là Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên.



Tiếp đó, ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 146/QĐ-CSKT khởi tố bị can đối với ông Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên (nguyên Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước” theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.



Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra đối với ông Phan Mạnh Cường.



Ông Phan Mạnh Cường từng giữ các chức vụ: Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, từ năm 2020 đến khi bị khởi tố là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo THẾ BÌNH (NDĐT)