Hải Phòng: Đang điều tra vụ đối tượng nghi cầm súng vào cướp ngân hàng

Công an TP.Hải Phòng đang điều tra vụ cướp tại một ngân hàng có trụ sở ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng.





Ngày 7/1, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Hải An, TP.Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt một nghi phạm có hành vi cướp ngân hàng.



“Hiện chưa thống kê, làm rõ được số tiền mà nghi phạm đã cướp. Chúng tôi vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng để truy bắt nghi phạm”, vị lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự cho biết.





Đối tượng cướp ngân hàng lên xe máy bỏ chạy được người dân ghi lại.



Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Phòng cảnh sát hình sự nhận được tin báo tại một phòng giao dịch ngân hàng ở Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An xảy ra vụ cướp.





Camera ghi lại hình ảnh đối tượng vào cướp tại ngân hàng ở Hải Phòng.



Nghi phạm là một người đàn ông, đối tượng này cầm vật nghi là súng để thực hiện hành vi cướp tài sản của ngân hàng.



Hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng.



Theo một số người dân chứng kiến sự việc, tên cướp có sử dụng vật dụng nghi là súng, sau khi lấy được tiền người đàn ông đã cướp chiếc xe máy của bảo vệ, phóng về phía đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sau đó vứt bỏ xe máy trên đường và tẩu thoát.



Hiện, công an Hải Phòng đang điều tra vụ việc.



Theo NGUYỄN ĐẠI (Dân Việt)