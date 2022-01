Điều tra vụ nghịch tử giết bố đẻ, phi tang xác ở Lào Cai

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Bảo Thắng.



Công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Ảnh: NDCC.



Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, người con trai giết chết bố đẻ, rồi mang đầu nạn nhân bỏ vào bao tải đem đi giấu.



Theo đó, khoảng 10h sáng ngày 17.1, đối tượng Đặng Văn Long (sinh năm 1982, ở thôn Tiên Phong, thị trấn nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng) đang ngủ thì bị bố đẻ (sinh năm 1956) gọi dậy.



Sau khi bị mắng, đối tượng đã lấy một vật giống như chân giường làm hung khí đập vào đầu bố mình.



15h chiều cùng ngày, khi mẹ Long về đến nhà, phát hiện vụ việc đã truy hô mọi người và báo lên cơ quan chức năng.



Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận, sau khi dùng thanh giường đánh vào đầu bố đẻ, Long dùng dao chia làm nhiều phần rồi giấu thi thể đi các nơi.



Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, một lãnh đạo công an huyện Bảo Thắng cho biết: "Đối tượng đã đi điều trị bệnh thần kinh và mới về được 1 năm nay, hiện đang sống cùng bố mẹ đẻ, đã từng có vợ con nhưng đã chia tay. Khi đối tượng ra viện, bệnh viện đã trao đổi với gia đình nên cho con đi điều trị tại bệnh viện tâm thần, nhưng gia đình không đồng ý và đón về nhà".



Theo Kiên Tâm (LĐO)