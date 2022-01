Cố tình tông chết người vì nghĩ bị chặn đánh

Sau khi điều khiển ôtô húc ngã nhóm người, đối tượng Lê Hồng Quang tiếp tục quay xe tông thẳng vào nạn nhân vì nghĩ bị chặn đánh. Hậu quả khiến 1 người tử vong.



Đối tượng Lê Hồng Quang cố tình tông xe vào nạn nhân vì nghĩ bị chặn đánh.



Ngày 4.1, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồng Quang (SN 1981, tại xã Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang) về tội giết người.



Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 30.12.2021, Lê Hồng Quang điều khiển ôtô đi theo hướng Tuyên Quang - Hàm Yên, trên xe có 3 người khác đều là bạn của Quang. Khi đi đến Km 39 (QL2) thì bị một nhóm người chặn xe, dùng dao đập vào cánh cửa xe.



Khi Quang hạ kính xe xuống thì bị một người dùng dao chọc vào tay gây thương tích. Trước đó, trong khi uống rượu tại quán ở Km31, Quang có phát sinh mâu thuẫn với một người tên Long. Quang đã tới Công an huyện Hàm Yên trình báo sự việc.



Đến khoảng 23h20 cùng ngày, trên đường đi, Quang phát hiện phía trước có 1 xe máy đang đi 3 người (do anh Nông Văn Hùng, SN 1992 trú tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang điều khiển chở Trương Đình Mộng và Đặng Văn Nguyên).



Cho rằng đó là những người đã chặn đánh và chém ôtô của mình trước đó, Quang điều khiển xe đi theo phía sau, đến thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) thì bất ngờ điều khiển ôtô đâm vào xe máy do anh Hùng điều khiển khiến 3 người trên xe ngã xuống lòng đường.



Quang lái xe ôtô đi được khoảng 10m thì quay lại (lúc này Hùng đang nằm ở lòng đường, còn Mộng, Nguyên đang nâng đỡ Hùng dậy), tiếp tục đâm thẳng về phía 3 người. Mộng và Nguyên phát hiện nên tránh được, còn anh Hùng bị bánh bên trái xe ôtô chèn qua vùng đầu, cổ, tử vong tại chỗ.



Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang xác định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, sẽ tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nhanh để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.



https://laodong.vn/phap-luat/co-tinh-tong-chet-nguoi-vi-nghi-bi-chan-danh-991706.ldo

Theo Phong Quang (LĐO)