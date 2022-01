Bình Định: Mua sổ đỏ giả rồi mang thế chấp lấy tiền để trả nợ

Để có tiền trả nợ, Trinh lên mạng internet đặt mua 4 sổ đỏ giả rồi mang đi thế chấp lấy tiền.





Ngày 27.1, trung tá Lương Trường Sơn, Phó trưởng Công an H.Tây Sơn (Bình Định) cho biết đơn vị này vừa phát hiện vụ thế chấp vay tiền bằng sổ đỏ giả.



Công an làm việc với Nguyễn Thị Hồng Trinh. Ảnh: Trị Bình



Theo đó, do thiếu nợ ngân hàng và các khoản vay "nóng" bên ngoài, Nguyễn Thị Hồng Trinh (25 tuổi, ở xã Bình Nghi, H.Tây Sơn) nảy sinh ý định mua nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả rồi mang đi thế chấp trả nợ.



Để thực hiện hành vi lừa đảo, Trinh lên mạng internet đặt hàng, cung cấp thông tin cho một số người ở nơi khác làm giả các sổ đỏ với giá 2,5 triệu đồng/sổ.





Sổ đỏ giả dùng để thế chấp. Ảnh: Trị Bình



Tổng cộng Trinh đã thuê làm 4 sổ đỏ giả rồi mang thế chấp vay tiền. Một trong những người mà Trinh mang sổ giả đến thế chấp là anh Võ Văn Hải (38 tuổi, ở TT.Phú Phong, H.Tây Sơn) để vay 100 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Hải đối chiếu với sổ thật, phát hiện nhiều điểm bất thường nên đã báo cơ quan công an.



Vụ việc đang được Công an H.Tây Sơn mở rộng điều tra đồng thời thông báo tới những người từng cho Trinh vay liên hệ với công an huyện để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ dùng sổ đỏ giả để vay tiền.

Theo TRỊ BÌNH (TNO)