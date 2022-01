Án mạng ở quận 12: Người đàn ông 48 tuổi khai gì?

Sau khi trích xuất camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng, công an đã bắt khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ án mạng trên địa bàn quận 12 (TP HCM).

Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Bình (SN 1974).



Theo thông tin ban đầu, tối 20-1, người dân nghe tiếng la hét trong phòng trọ ông N.N.P. (SN 1970) ở hẻm 343 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất (quận 12). Người dân chạy sang thì thấy ông P. say xỉn ngồi trước cửa la lớn "có án mạng" đồng thời một người đàn ông khác bung chạy.



Nơi xảy ra vụ việc



Từ camera an ninh, lời khai nhân chứng, công an xác định người đâm chết ông H. là Nguyễn Ngọc Bình. Ông Bình sống lang thang, không nhà cửa, không hộ khẩu thường trú, làm nghề xe ôm ở khu vực chợ đầu mối Hóc Môn (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM).



Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 21-1, trinh sát hình sự Công an quận 12 phối hợp với Đội 4 kiểm tra một địa điểm gần chợ đầu mối Hóc Môn thì bắt được Bình.



Đối tượng Nguyễn Ngọc Bình.



Bình khai tối 20-1 chạy xe máy đến nơi ở của ông P. để uống rượu với ông P. và H. Một lúc sau, có thêm ba người khác cũng tới nhậu chung. Một trong ba người này có mang theo thùng bia để uống vì không uống được rượu.



Sau đó nhóm nhậu bàn chuyện giải tán, chỉ còn Bình, ông P. và ông H. tiếp tục ngồi lai rai bằng rượu và trái cây. Cả ba người trò chuyện một lúc thì ông H. và Bình nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi, Bình đâm chết ông H.

