812 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Ngoài ghi nhận các vụ tai nạn trong 3 ngày Tết dương lịch (từ 1-3.1), lực lượng cảnh sát giao thông cả nước còn xử lý 812 tài xế vi phạm nồng độ cồn.



Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, trong đó có kiểm tra tài xế vi phạm nồng độ cồn, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh minh hoạ: V.D



Ngày 3.1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, có 64 vụ tai nạn xảy ra trên cả nước, 38 nạn nhân tử vong và làm 35 người bị thương.



So với cùng kỳ năm 2021, cả 3 tiêu chí trên đều giảm. Cụ thể, so với 3 ngày đầu năm 2021, giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương



Trong đó, đường bộ là nơi xảy ra nhiều tai nạn nhất với 63 vụ, làm chết 37 người, bị thương 35 người. Tai nạn đường sắt có một vụ và một người tử vong.



Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đường thủy Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 314 trường hợp vi phạm; phạt tiền 296 triệu đồng.



Cục Cảnh sát giao thông cho biết tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng, thời gian nghỉ Tết Dương lịch không xảy ra ùn tắc, không có tai nạn nghiêm trọng một phần nhờ các địa phương không tổ chức lễ hội và người dân hạn chế di chuyển.



Trong khi đó, một số điểm du lịch ghi nhận lượng du khách tăng cao như Sa Pa, Tam Đảo, Đà Lạt... Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết tại Đà Lạt hôm 2.1, có khoảng 60.000 du khách lưu trú khi không có các hạn chế liên quan COVID-19.



Thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 19.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền 22,65 tỉ đồng. Đáng chú ý, có 812 tài xế vi phạm nồng độ cồn và 4 trường hợp lái xe dương tính với ma túy bị xử phạt.



Số vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc là 978 trường hợp. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã xử lý 90 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 200 triệu đồng, tước 53 bằng lái xe. Ngoài ra, 275 trường hợp đã được gửi thông báo phạt nguội.



Theo Việt Dũng (LĐO)