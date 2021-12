Yêu cầu Giám đốc CDC Nghệ An ra Hà Nội làm việc về vụ Công ty Việt Á

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An được C03 - Bộ Công an yêu cầu ra Hà Nội phối hợp làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.



Giám đốc CDC Hải Dương - Phạm Duy Tuyến (bên phải ảnh) và Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Việt Á. Ảnh: Bộ Công an



Ngày 22.12, nguồn tin cho biết, C03 - Bộ Công an đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An ra phối hợp làm rõ những thông tin liên quan đến vụ án Công ty Việt Á.



“Trong thời gian ông Nguyễn Văn Định vắng mặt, giao ông Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc CDC Nghệ An phụ trách đơn vị kể từ chiều 22.12” – lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết.



Trước đó, liên quan đến việc chi tiền ngoài hợp đồng trong vụ án Công ty Việt Á, đối tượng Phan Tôn Noel Thảo - trợ lý tài chính Công ty Việt Á khai: “Tham gia chi tiền cùng công ty cho các đơn vị CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện”.



Trong khi đó, trao đổi với báo chí, Giám đốc CDC Nghệ An phủ nhận thông tin nói trên và khẳng định ông không nhận khoản “hoa hồng” nào từ Công ty Việt Á.



Vào ngày 20.12, Công an tỉnh Nghệ An đã đến CDC Nghệ An để thu thập các tài liệu, hồ sơ 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế (CDC Nghệ An làm chủ đầu tư, Công ty Việt Á là đơn vị trúng thầu-PV)”.



Thông tin từ CDC Nghệ An, đơn vị này đã mua sinh phẩm, vật tư y tế của công ty Việt Á khoảng 28 tỉ đồng, trong đó chủ yếu mua các vật tư, sinh phẩm để xét nghiệm sàng lọc. Trong đó, có 4 gói thầu (2 gói chỉ định thầu, 2 gói đấu thầu rộng rãi). Riêng 2 gói chỉ định thầu có tổng số tiền 18,5 tỉ đồng.

