Trung tướng Tô Ân Xô: Tập đoàn Vimedimex của bà Nguyễn Thị Loan có biểu hiện "vây thầu"

Trung tướng Tô Ân Xô đã thông tin về kết quả điều tra bước đầu của vụ việc bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vimedimex, cùng 7 người khác có vi phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản.





Ngày 2-12, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, vụ việc khởi tố Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường; vụ việc khởi tố bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vimedimex, tiếp tục được báo chí quan tâm và đặt một số câu hỏi đến đại diện Bộ Công an.



Về nội dung này, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết trong công cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, lực lượng công an thực hiện theo phương châm quyết tâm, quyết liệt, chủ động, thượng tôn pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, làm rõ đến đâu xử lý đến đấy.



Trung tướng, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trả lời báo chí



"Đối với những vụ án tham nhũng dư luận bức xúc, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cơ quan điều tra phải cá thể hóa rõ trách nhiệm của người vi phạm, nếu quyết định đó của người đứng đầu là vì dân, vì cái chung dẫn đến sai mà không có tiêu cực sẽ được xem xét một cách khác so với những vụ việc có tiêu cực. Đồng thời, rất cân nhắc khi áp dụng biện pháp tố tụng, ví dụ áp dụng bắt hay không bắt"- ông Tô Ân Xô nhấn mạnh.



Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết thêm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong những năm qua Bộ Công an đã chọn các vụ việc sai phạm trong lĩnh vực y tế, đấu thầu đất đai theo đúng chủ trương "xử lý một vụ án, cảnh tỉnh cả một vùng, lĩnh vực".



Với vụ việc của ông Trương Quốc Cường, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can liên quan đến vụ buôn bán thuốc giả tại VN Pharma. Trong đó, nhiều lãnh đạo Cục Quản lý dược cũng bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ông Trương Quốc Cường được xác định gây thiệt hại trên 50 tỉ đồng.



Về vụ án liên quan đến Chủ tịch tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan, đây là một vụ đấu thầu đất đai, có biểu hiện "vây thầu".



Cụ thể, sau khi UBND TP Hà Nội có quyết định cho huyện Đông Anh đấu thầu diện tích đất là 49 ngàn m2, công ty này lập tức triển khai các hành động "vây thầu", cho tất cả các công ty con và cá nhân đi đấu thầu và dùng các biện pháp "câu móc" với cơ quan liên quan.



Theo Trung tướng Tô Ân Xô, giá đất thời điểm đó là 500 tỉ đồng nhưng hạ xuống còn 300 tỉ đồng để vào thắng thầu. "Sau khi kết thúc vòng 1, chỉ còn lại 3 công ty lọt vào vòng tiếp theo, đều là công ty con của Vimedimex. Ở vòng 2, 3 và 4, các công ty con này lại bỏ thầu cùng một giá, rồi xin bỏ thầu. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ vụ việc"- ông Tô Ân Xô cho hay.





Ngày 9-11, bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vimedimex, cùng 7 người khác bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến nhiều sai phạm trong hoạt động bán đấu giá tài sản.



Ngoài bà Loan, Công an TP Hà Nội cũng khởi tố, bắt tạm giam Vương Thị Thu Thủy, cán bộ Ban quản lý dự án huyện Đông Anh; Nguyễn Thị Diệu Linh, Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội; Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng, cùng là thẩm định viên của Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội, cùng 3 bị can khác thuộc các công ty kinh doanh bất động sản về cùng hành vi trên.

Theo MINH CHIẾN (NLĐO)