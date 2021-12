Triệt xóa tụ điểm đánh bạc với số tiền hơn 7,2 tỉ đồng

Lực lượng công an vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền lên đến 7,2 tỉ đồng.



Phá tụ điểm đánh bạc quy mô khủng, bắt giữ 153 người, thu giữ hàng tỉ đồng

Các đối tượng trong tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyên Hùng



Ngày 20.12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán café 186 đường Nguyễn Văn Linh (phường Hương Sơ, TP.Huế).



Trước đó, vào tối 19.12, lực lượng công an bất ngờ ập vào quán café 186, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá gồm Nguyễn Văn Phụng (sinh năm 1984, trú tại đường Thái Phiên, phường Tây Lộc) là đối tượng cầm đầu cùng hai đối tượng giúp sức là Đặng Quang Trung (sinh năm 1989, trú tại phường Hương Sơ, TP.Huế); Ngô Huỳnh Minh Hoàng (sinh năm 1996, trú tại phường Đông Ba) và 8 đối tượng là con bạc.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị như máy tính, tivi, điện thoại di động phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà đối tượng quản lý, từ tháng 11 đến nay nhóm đối tượng đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.



Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ.



https://laodong.vn/phap-luat/triet-xoa-tu-diem-danh-bac-voi-so-tien-hon-72-ti-dong-986669.ldo

Theo NGUYÊN HÙNG (LĐO)