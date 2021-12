TP.HCM: Phát hiện người phụ nữ chết treo cổ trong nhà trọ ở Bình Chánh

Một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ vừa được người nhà phát hiện và báo cơ quan chức năng.





Đến 15 giờ ngày 6.12, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra cái chết người phụ nữ trong tư thế treo cổ được phát hiện tại căn nhà trọ trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 6.12, người nhà người phụ nữ ngoài 50 tuổi, đến căn nhà trọ tại con con hẻm đường Liên ấp 2-6 (xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM) thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ. Vụ việc đã báo cơ quan chức năng.



Công an địa phương cùng Công an H.Bình Chánh sau đó có mặt phong tỏa quanh hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.



Đến 15 giờ chiều thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác. Ảnh: Trần Kha



Người dân sống cạnh phòng trọ nạn nhân cho biết người phụ nữ thuê trọ sống tại đây đã lâu cùng người thân trong gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần đây người phụ nữ sống một mình tại căn nhà trọ trên.



Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác. Hiện nguyên người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ trong nhà trọ đang được công an làm rõ.





https://thanhnien.vn/tp-hcm-phat-hien-nguoi-phu-nu-chet-treo-co-trong-nha-tro-o-binh-chanh-post1408669.html



Theo TRẦN KHA (TNO)