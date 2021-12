Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án tại Công ty Việt Á

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng vụ án liên quan đến những sai phạm trong việc kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Việt Á.





Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)



Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 9373/VPCP-NC ngày 22/12/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.



Vừa qua, trước diễn biến phức tạp, nguy hiểm của tình hình dịch COVID-19, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm COVID-19 tại các địa phương trong cả nước, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức, cá nhân liên quan, vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất, đấu thầu kit xét nghiệm COVID-19 nhằm trục lợi.



Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:



Thủ tướng biểu dương Bộ Công an và các cơ quan chức năng liên quan đã thực hiện nghiêm Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 1/5/2021, Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 23/6/2021..., đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 7668/CĐ-VPCP ngày 20/10/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Bộ Công an đã tích cực chủ động vào cuộc cùng các địa phương và các ngành liên quan, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tiến hành điều tra xác minh hành vi vi phạm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các tổ chức, cá nhân liên quan.



Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan, nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật.



Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan khẩn trương, chủ động rà soát, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tham nhũng tiêu cực và "lợi ích nhóm," tuyệt đối không được để xảy ra vi phạm pháp luật; trường hợp khó khăn vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh, kịp thời trao đổi, báo cáo Bộ Y tế và các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư để xử lý, giải quyết.



Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)



Các bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc theo phản ánh kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trường hợp vượt thẩm quyền.



Các bộ: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh thông tin truyền thông, hướng dẫn và giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật, nhất là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến mua sắm, đấu thầu vật tư, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế; đưa tin đầy đủ, công khai kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan theo quy định của pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Theo TTXVN/Vietnam+