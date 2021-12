Quảng Ngãi giải thể 5 Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

Bên cạnh việc cho phép F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành giải thể 5 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 kể từ ngày 21/12.



Quảng Ngãi cho phép F0 không triệu chứng điều trị tại nhà từ 20-12





Quảng Ngãi hiện chỉ còn 2 Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19.



Đây những nội dung quan trọng được nêu rõ tại Thông báo số 634/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan và các địa phương có liên quan không tiếp nhận điều trị F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập để điều trị tại nhà.



Đối với các địa phương đề nghị điều trị F0 tập trung do chưa đủ điều kiện điều trị tại nhà: Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho các địa phương điều trị F0 tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung của địa phương và tự bố trí kinh phí để phục vụ điều trị.



Đối với các trường hợp F0 đang điều trị tại các Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19: Thống nhất cho F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được trở về nhà để điều trị (trừ trường hợp người bệnh trên 50 tuổi bị bệnh lý nền...)



Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định giải thể các Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh thành lập, gồm các cơ sở: 3, 4, 5, 6, 7 kể từ ngày 21/12. Tiếp tục duy trì điều trị F0 tại các cơ sở 1, 2.



Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi lưu trú… Đặc biệt là kiểm tra việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh gắn với biện pháp phòng, chống dịch của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



Khẩn trương nghiên cứu, rà soát và kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xác nhận việc cách ly F0 tại nhà theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đồng thời, bố trí, cung cấp bảo đảm thuốc điều trị Covid-19 cho các Trung tâm y tế, Trạm y tế để đáp ứng việc điều trị F0 tại nhà.



Đối với các Trạm y tế lưu động, căn cứ diễn biến phát sinh của dịch bệnh đến đâu thì kích hoạt, hoạt động đến đó, không kích hoạt khi chưa cần thiết.



Trong thời gian tới là thời điểm diễn ra nhiều lễ, hội, như: Noel, nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, dự báo số lượng người dân tập trung sẽ tăng cao. Do vậy, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan có liên quan, khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo các biện pháp hạn chế tập trung đông người để bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo HIỂN CỪ (NDĐT)