Quảng Nam cho Giám đốc Sở GD-ĐT nghỉ hưu trước 2 năm vì không đủ uy tín

Sáng nay 28.12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT, kể từ ngày 1.1.2022. Ông Quốc sinh ngày 1.1.1964.





Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam, xin nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: C.X



Trước đó, vào ngày 25.12, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đã ký ban hành quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế (đợt 1 năm 2022). Theo nội dung quyết định này, có 158 người nghỉ hưu trước tuổi, 12 người thôi việc ngay.



Đáng chú ý, trong danh sách 158 người nghỉ hưu trước tuổi có ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam. Thời điểm tinh giản biên chế là ngày 1.1.2022, lý do cho ông Quốc nghỉ hưu trước tuổi là dôi dư trong quá trình rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.



Một lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã kiểm điểm, xếp loại và đánh giá những hạn chế, khuyết điểm của ông Quốc.



Theo vị này, ông Quốc được đánh giá là không đủ uy tín để tiếp tục giữ vị trí Giám đốc Sở GD-ĐT nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xem xét luân chuyển ông sang vị trí công tác mới. Tuy nhiên, ông Quốc có nguyện vọng xin nghỉ trước tuổi.



Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên trước đó, ông Quốc cho biết ông đã viết đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin nghỉ hưu trước 2 năm. Lý do ông xin nghỉ hưu trước tuổi là do tuổi tác đã lớn, thường xuyên đau ốm, khiến sức khỏe giảm sút.



Trước đó, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam gây xôn xao dư luận về những quyết định điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên. Ngoài ra, ông Quốc còn ký công văn gửi các trường học giới thiệu đích danh 3 công ty tư vấn xây dựng sửa chữa công trình trường học.



Hiện UBND tỉnh Quảng Nam giao Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra toàn diện đối với các gói thầu liên quan đến chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình 775) do Sở GD-ĐT quản lý, thực hiện.

