Phó trưởng công an phường treo cổ tại nhà riêng

Phó trưởng Công an P.Lãm Hà (Q.Kiến An TP.Hải Phòng) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.





Sáng 17.12, UBND P.Ngọc Sơn (Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn phường này vừa xảy ra vụ một công an tự tử tại nhà riêng.



Theo đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 16.12, ông Nguyễn Tiến Dũng (45 tuổi, ở tổ dân phố Khúc Trì 2, P.Ngọc Sơn, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) được người nhà phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.



Nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan chức năng P.Ngọc Sơn và Q.Kiến An đã có mặt để làm rõ. Các cơ quan chức năng xác định, ông Dũng đã tự tử.



Theo một số nguồn tin, thời gian gần đây, ông Dũng có gặp một số vấn đề về tiền bạc.



Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để làm lễ an táng.



Được biết, trước khi tử vong, ông Dũng là Phó trưởng Công an P.Lãm Hà (Q.Kiến An), cấp bậc trung tá.

Theo TÙNG LÂM (TNO)