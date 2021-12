Nói dối quen nhiều lãnh đạo Hà Nội để chiếm đoạt hơn 23 tỉ

Bùi Hoàng Giang, cựu đội trưởng Đội Bảo tàng Công an nhân dân - Công an Hà Nội chiếm đoạt tiền của 26 người muốn mua ki-ốt, chạy việc ngành công an...



'Nổ' quen biết với 'sếp lớn', 2 giáo viên chiếm đoạt tiền tỷ

Bị cáo Giang tại phiên toà xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiều 7.12. Ảnh: V.D



Chiều 7.12, xác định có đủ cơ sở Bùi Hoàng Giang (46 tuổi) có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 19 năm tù.



Vụ án được phát hiện gần 2 năm trước khi ông H.T.T (45 tuổi) cùng 22 người tố cáo Giang có hành vi chiếm đoạt tiền của họ.



Cơ quan chức năng xác định, Giang nguyên là Đội trưởng Đội Bảo tàng Công an nhân dân – Công an TP.Hà Nội.



Đầu năm 2018, để có tiền chi tiêu cá nhân, Giang đưa ra thông tin gian dối quen biết với lãnh đạo UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Tây Hồ…



Theo đó, bị cáo có khả năng mua được ki-ốt bán hàng từ việc đục thông các vòm cầu trên phố Phùng Hưng với giá 400 triệu đồng/ki-ốt; xe đẩy, kiot trên các tuyến phố đi bộ khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm với giá từ 50-100 triệu đồng/ki-ốt;



Mua được căn hộ tại dự án Vincity - Trâu Quỳ; làm hồ sơ vay vốn ngân hàng do chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19; xin vào ngành công an…



Tin tưởng các thông tin Giang đưa ra là thật, 26 bị hại đã giao tiền cho Giang để nhờ mua ki-ốt, xe đẩy, nhà chung cư, xin vào ngành công an. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Giang không thực hiện như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.



Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 2.2018 đến tháng 5.2020, Giang đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 23,6 tỉ đồng của 26 bị hại.



Trong số này có ông T, bạn bè lâu lăm với Giang song bị chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng. Theo đó, trong hơn 1 tháng (từ 17.1-19.2.2019) nghe Giang nói về khả năng mua được ki-ốt, bị hại đã đưa 3,2 tỉ đồng để mua 5 chỗ và 20 xe đẩy.



Mỗi lần nhận tiền, Giang đều viết giấy biên nhận và cam kết sau một tháng sẽ trả tiền gốc và lãi từ việc bán lướt ki-ốt, xe đẩy. Tuy nhiên quá thời hạn cam kết, Giang không trả lại tiền gốc, tiền lãi cho ông T.



Việc chiếm đoạt tiền của ông T, bị cáo khai có đọc được thông tin thành phố Hà Nội có chủ trương đục thông các vòm cầu trên tuyến phố Phùng Hưng để làm ki-ốt bán hàng. Bản thân bị cáo không quen biết ai, không có khả năng mua được ki-ốt như đã nói với nạn nhân.



Ngoài ra, Giang còn chiếm đoạt của chị T, quê Nam Định, số tiền 1,16 tỉ đồng với lời hứa hẹn xin cho người thân của bị hại vào ngành công an.



Trước khi bị đưa ra xét xử, Giang đã khắc phục được hơn 5 tỉ đồng cho các bị hại, còn chiếm đoạt hơn 18 tỉ.

https://laodong.vn/phap-luat/noi-doi-quen-nhieu-lanh-dao-ha-noi-de-chiem-doat-hon-23-ti-981950.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)